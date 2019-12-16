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16.12.2019 - 19:29 |

Bugün deprem oldu mu? 16 Aralık Pazartesi son dakika deprem haberleri

Türkiye deprem haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Birbiri ardına gelen depremlerin ardından gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrilmiş durumda. Peki Bugün deprem oldu mu? İşte yurt genelinde 16 Aralık Pazartesi son dakika deprem haberleri listesi...

Bugün deprem oldu mu? 16 Aralık Pazartesi son dakika deprem haberleri

Yurt genelinde son zamanlarda iyice artan deprem haberleri sonrası vatandaşlar, son dakika deprem araştırmaları yapıyor. Peki son olarak nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen 16 Aralık son dakika deprem haberleri...

EGE DENİZİ'NDE ARDI ARDINA DEPREMLER

Ege Denizi'nde gece yarısından bu yana depremler meydana gelmeye devam ediyor. 05:53 itibariyle başlayan depremler içersisinde en büyük sarsıntı 3.6 büyüklüğünde yaşandı. 1.8, 2.1, ve 1.9 şiddetinde birçok sarsıntının yaşandığı Ege Denizi'nde sallantılar gece boyunca devam etti. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listesi...

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CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
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