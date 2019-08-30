Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Dolayısıyla bazı kurumların açık olup olmadığı merak edildiği gibi, eczanelerin açık olup olmadığı da merak konusu oldu.

'30 Ağustos'ta eczaneler açık mı' sorusu ise yoğun ilgi görüyor. Peki 30 Ağustos'ta eczaneler açık olacak mı?

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İkamet ettiğiniz yere göre nöbetçi eczanelerden ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Aşağıdaki link üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz.

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