Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları
İlkbaharın gelmesiyle beraber hava sıcaklıkları düşmeye, rüzgar da etkisini göstermeye başladı. Yavaş yavaş kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar son dakika hava durumlarına ilişkin arayışlarını da hızlandırdı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 11 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 31°C Az bulutlu