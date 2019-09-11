Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) akşam saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA 16°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 21°C, 31°C Az bulutlu