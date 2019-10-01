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01.10.2019 - 09:29 |

Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu...

Ekim ayına girdik. Yeni ayın ilk gününde hava durumu merak ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Ekim hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu...

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son verilere göre ülke genelinde hava sıcaklığı artıyor ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öte yandan Akdeniz kıyıları ve kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Ümraniye'de hurdacının feci ölümüÜmraniye'de hurda toplamak için sanayi sitesine giden 63 yaşındaki Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarptı. Kazada el arabasıyla duvar arasına sıkışan İsyıl hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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