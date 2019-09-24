Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI



Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR:



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR



Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.



İSTANBUL 13°C, 23°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 8°C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu



İZMİR 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu