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24.09.2019 - 00:26 |

Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yurt genelinde sonbaharın gelişiyle beraber hava sıcaklıklarında da düşüşler başladı. Yavaş yavaş kışlıkları çıkarmaya başlayan vatandaşlarımız son dakika hava durumlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 24 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahminleri...

Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

İSTANBUL 13°C, 23°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 8°C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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