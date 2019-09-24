Bugün hava nasıl olacak? 24 Eylül Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Yurt genelinde sonbaharın gelişiyle beraber hava sıcaklıklarında da düşüşler başladı. Yavaş yavaş kışlıkları çıkarmaya başlayan vatandaşlarımız son dakika hava durumlarına ilişkin aramalar yapıyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 24 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
İSTANBUL 13°C, 23°C Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 8°C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu