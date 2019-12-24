Bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Hakkari’de 7, Bitlis’te 6 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.