Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Kasım 2019 hava durumu raporunu açıkladı. Peki, İstanbul'da hava bugün nasıl? Yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar kaç derece olacak. İşte hava durumu ile ilgili son tahminler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

23 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planı yapan vatandaşlar bugün İstanbul'da hava nasıl olacak merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu görünüyor. İstanbul'da sıcaklık 18 derece olarak ölçülürken hafif sağanak yağış bekleniyor.