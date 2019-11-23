MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul
23.11.2019 - 09:31 |

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul

Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Türkiye'deki hava durumu ile ilgili son raporları yayınladı. Dün yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından bugün de sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Kasım 2019 hava durumu raporunu açıkladı. Peki, İstanbul'da hava bugün nasıl? Yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar kaç derece olacak. İşte hava durumu ile ilgili son tahminler...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

23 Kasım Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planı yapan vatandaşlar bugün İstanbul'da hava nasıl olacak merak ediyor. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu görünüyor. İstanbul'da sıcaklık 18 derece olarak ölçülürken hafif sağanak yağış bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak Meteoroloji hava durumu İstanbul

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Sıradaki Haber