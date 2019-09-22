22.09.2019 - 22:33 |
Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Eylül ayının gelişiyle beraber hava sıcaklıklarında da düşüşler başladı. Ekinoksu yaşayacağımız yeni haftanın ilk günü öncesi yurt genelindeki hava sıcaklıklarını derledik. Peki yarın Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? İşte başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde 23 Eylül Pazartesi hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 14°C, 23°C Parçalı bulutlu
ANKARA 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu