Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

İSTANBUL HAVA DURUMU 4°C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde İstanbul çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar'ın Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



ANKARA HAVA DURUMU -2°C, 5°C



Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçmesi beklenmektedir.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.



İZMİR HAVA DURUMU 5°C, 12°C



Bölge geneli parçalı, kuzey kesimler parçalı çok bulutlu; ilk saatlerde Balıkesir'in kuzeyi yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı bölge genelinde 1 ila 2 derece artacak.



Rüzgar Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), bu gece (perşembe) geç saatlere kadar fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esecek. Rüzgarın, Ege Denizinin genelinde bu gece (perşembe) geç saatlere kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.