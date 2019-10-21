Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)
Türkiye genelinde geçen hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sabah saatlerinde İstanbul'da bulutlu bir hava hakim... Vatandaşlar kapalı hava nedeniyle yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. İşte 21 Ekim hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının ise İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı