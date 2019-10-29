Bugün kargolar açık mı? 29 Ekim Salı kargo çalışıyor mu?

Bugün kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2019 Salı günü kargolar açık mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün kargo şirketleri açık olmayacak. Resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim'de gün boyunca kargo şirketleri tatil olacak. Çalışmalar 30 Ekim itibariyle normal işleyinde devam edecek.

ARAS KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre: ' Değerli müşterilerimiz 29 Ekim Salı günü, resmi tatil olması sebebi ile operasyonel işleyişimize 1 gün süreyle ara vereceğiz. 30 Ekim Çarşamba günü mesaimize devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Saygılarımızla'

SÜRAT KARGO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatil olup bu tarihte şubelerimiz kargo alımı ve dağıtımı gerçekleştirmeyecektir. Bayram sonrası, 30 Ekim 2019 Çarşamba gününden itibaren kargo alım ve dağıtım hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.

MNG KARGO BUGÜN AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Salı günü tüm şubelerimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 30 Ekim 2019 Çarşamba günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyiş devam edecektir.

UPS KARGO BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Yurt içinde 29 Ekim Salı herhangi bir toplama ve dağıtım operasyonu yapılmayacaktır. 25 Ekim Cuma günü toplanan paketler taşıma sürelerine göre 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle teslim edilmeye başlanacaktır. 29 Ekim Salı günü ithalat ve ihracat paketler için operasyon yapılmayacaktır.

PTT KARGO

PTT kargo 29 Ekim'de gönderi alımı ve dağıtımı yapmayacaktır. 30 Ekim itibariyle kargo işlemleri devam edecektir.

YURT İÇİ KARGO

29 Ekim 2019 Salı günü tüm şube ve acentelerimiz kapalı olacaktır. 444 99 99 numaralı Yurtiçi Kargo çağrı merkezimiz ise 09.00-20.00 saatleri arasında standart işleyişine devam edecektir.