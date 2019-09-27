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27.09.2019 - 07:36 |

Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan depremin ardından tedbir amaçlı dün okullar tatil edilmişti. 27 Eylül Cuma günü için tatil beklentisi olan öğrencilere İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün akşam saatlerinde gerekli açıklamayı yaptı. Peki, bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrası okullar dün tatil edildi. İstanbul'da 27 Eylül Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyordu.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarın (BUGÜN) eğitim ve öğretime devam edileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla 7060 okulumuzda gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır. Yarın (BUGÜN) okullarımızda eğitim ve öğretime devam edilecektir” bilgisini paylaştı.

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