Bugün TV'de hangi diziler var? İşte yayın akışları

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak sorusu büyük ilgi görürken, kanal kanal yayın akışı arayışı devam ediyor. Akşam dizilerini yakından takip eden izleyiciler, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak merak ediyor. İşte 28 Ekim Pazartesi günü yayın akışları haberimizde...

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam Kanal D'de 'Zalim İstanbul' dizisi yayınlanacak. Dizi 20:00'de ekrana gelecek.

BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam ATV'de dizi yayınlanmayacak. Saat 20:00'de Kim Milyoner Olmak İster Yarışması ekrana gelecek.

BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam STAR TV'de Sevgili Geçmiş dizisi yayınlanacak. Oynayan bölümüyle ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş dizisi 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam SHOW TV'de Çukur yayınlanacak. Dizi 20:00'de ekrana gelecek.

BU AKŞAM TRT 1'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam TRT 1'de Vuslat yayınlanacak. Dizi 20:00'de ekrana gelecek.

BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİ VAR?

Bu akşam TV8'de dizi yayınlanmayacak. MasterChef Türkiye yarışması saat 20:00'de ekrana gelecek.