Bugün ve yarının hava durumu | Cumartesi - Pazar hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri merakla araştırılıyor. Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Özellikle hafta sonu plan için plan yapmak isteyen vatandaşlar, Cumartesi - Pazar günleri hava durumu nasıl olacak öğrenmek istiyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan o günlerin hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 18,3 °C

Cuma Parçalı Bulutlu 11°C 24°C

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 11°C 24°C

Pazar Hafif Sağanak Yağışlı 10°C 23°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 19,5 °C

Cuma Parçalı Bulutlu 16°C 23°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 17°C 22°C

Pazar Parçalı Bulutlu 16°C 23°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Puslu 20,9 °C

Cuma Parçalı Bulutlu 17°C 24°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 16°C 24°C

Pazar Parçalı Bulutlu 16°C 23°C

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