Bugün yağmur yağacak mı? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu

Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara ve Batı Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlar için uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Kocaeli ve Sakarya Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün hafif sağanak yağışlı 18,1 °C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün parçalı bulutlu 23,6 °C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün açık 25,7 °C

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