Bugüne özel en güzel mesajlar! En yeni "MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI"

İslam alemi bugünü çok güzel bir şekilde değerlendirmek istiyor. Yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sevdikleriyle paylaşılacak mesajlar büyük merakla aranıyor. Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğduğu gündür. Bu özel günde tövbe etmek, namaz kılmak, af dilemek, dualar okumak büyük sevaptır. Bu özel günün anlam ve önemini anlatan Mevlid Kandili mesajları haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.. -Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun! -Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle... -"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..