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01.10.2019 - 21:11 | | DHA

Bulaşıkları geç yıkadı diye eşini dövdü! Ve tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bulaşıkları geç yıkadığı iddiasıyla eşi Halit H.(35), tarafından darbedilen Hacer H. (30), hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan  Halit H. ise mahkemece tutuklandı.

Bulaşıkları geç yıkadı diye eşini dövdü! Ve tutuklandı

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde oturan Hacer H., 2 gün önce, bulaşıkları geç yıkadığı için iddiaya göre eşi Halit H. tarafından darbedildi. Uzun süre eşinden dayak yiyen Hacer H., kaçıp, anne ve babasının oturduğu eve gitti. Hacer H. buradayken fenalaşınca, ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanaması olduğu ve dalağının patladığı tespit edilen Hacer H. ameliyata alındı. Dalağı alınan Hacer H., şiddet gördüğü eşinden şikayetçi oldu.

Bulaşıkları geç yıkadı diye eşini dövdü Ve tutuklandı

Hacer H. ifadesinde, Halit H. ile 3 yıl önce evlendiğini, bunun ikinci evliliği olduğunu ve evlendiği günden beri Halit H.'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü.

Polis ekipleri şikayet üzerine başlattıkları çalışma kapsamında Halit H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halit H. sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

 

 

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