Bülbül Yuvası Böreği tarifi | Bülbül Yuvası Börek nasıl yapılır?

Bülbül Yuvası Börek nasıl yapılır? Sizler için en pratik Bülbül Yuvası Böreği tarifini derledik. İşte Bülül Yuvası için püf noktaları...

BÜLBÜL YUVASI BÖREK MALZEMELERİ

2 adet yufka

2 adet patlıcan

100 gr kıyma

3 yemek kaşığı sıvıyağ

2 adet sivri biber

1 adet domates

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

Yufkaları ıslatmak için:

Yarım bardak su

çeyrek su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı sirke

Beşamel sos:

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı muskat rendesi

1,5 su bardağı süt

BÜLBÜL YUVASI BÖREK NASIL YAPILIR?

Yufkaları üst üste ıslatarak koyalım yufkayı 8 eşit parçaya bölelim. Sandal şekli verelim. İçerisine kıymalı patlıcanlı iç harcından koyalım. Üzerine hazırladığımız beşamel sosu dökelim. Bu şekilde 180 derecede bir süre pişirdikten sonra, son aşamada kaşar rendesi koyalım. Peynir eriyip hafif kızarana kadar fırınlayalım…