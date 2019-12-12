Bülbül Yuvası Böreği tarifi | Bülbül Yuvası Börek nasıl yapılır?
Bülbül Yuvası Börek nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yeni bölümde bugünkü tarif Bülbül Yuvası Börek tarifi. Peki, Bülbül Yuvası Börek tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Bülbül Yuvası Börek nasıl yapılır? Sizler için en pratik Bülbül Yuvası Böreği tarifini derledik. İşte Bülül Yuvası için püf noktaları...
BÜLBÜL YUVASI BÖREK MALZEMELERİ
2 adet yufka
2 adet patlıcan
100 gr kıyma
3 yemek kaşığı sıvıyağ
2 adet sivri biber
1 adet domates
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
Yufkaları ıslatmak için:
Yarım bardak su
çeyrek su bardağı sıvıyağ
1 yemek kaşığı sirke
Beşamel sos:
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı muskat rendesi
1,5 su bardağı süt
BÜLBÜL YUVASI BÖREK NASIL YAPILIR?
Yufkaları üst üste ıslatarak koyalım yufkayı 8 eşit parçaya bölelim. Sandal şekli verelim. İçerisine kıymalı patlıcanlı iç harcından koyalım. Üzerine hazırladığımız beşamel sosu dökelim. Bu şekilde 180 derecede bir süre pişirdikten sonra, son aşamada kaşar rendesi koyalım. Peynir eriyip hafif kızarana kadar fırınlayalım…