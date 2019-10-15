Bulduğu 13 bin doları sahibine teslim etti

Önceki gün yaşanan olayda, Üsküdar Caddesi'nde yürüyen bir kadın, yol üzerinde düşürülmüş bir zarfın içerisinde yüklü miktarda para olduğunu fark etti. Zarfı alarak orada bulunan kuyumcu dükkanına giren kadın, zarfı, sahibine teslim edilmek üzere kuyumcu esnafı Fatih Esin'e bıraktı.

Zarfın içerisinde 13 bin dolar olduğunu gören Esin, paranın sahibine ulaşabilmek amacıyla iş yerine ait güvenlik kamerasını incelemeye başladı.

Önce güvenlik kamerası kayıtlarından zarfın düşürüldüğü anı belirleyen esnaf, zarfın içinde bulunan banka dekontundan da parayı düşüren kişinin ismini tespit etti.

Kuyumcu Fatih Esin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vatandaş olarak sadece üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Bir kadın bize gelip böyle bir zarf teslim edince içine baktık, 13 bin dolar para ve banka dekontu olduğunu fark ettik. Hemen sahibine nasıl ulaşabiliriz diye düşündük" dedi.

Kişisel sosyal medya hesaplarından duyuru yaptığını ve dekonttaki ismi geçen bankayla iletişime geçtiğini söyleyen Esin, paranın sahibinin ertesi gün kendisine ulaştığını anlattı.









Kendisine ulaşan kişiyi iş yerine davet ettiğini aktaran Esin, "Gelen kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinde parayı düşüren kişi olduğunu görünce zarfı teslim ettik" dedi.

Esin, parayı düşüren kişinin parasını teslim alınca büyük sevinç yaşadığını ve isminin de gizli kalmasını rica ettiğini dile getirdi.