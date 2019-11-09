09.11.2019 - 20:12 |
Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş gelişme
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında yeni karar. Başsavcılık, Ankara 19. Ağır Ceza mahkemesinin Ekrem Yeter hakkında başsavcılığın mahkumiyet mütalaasına aykırı olarak verdiği beraat kararının bozulması istemiyle istinafa başvurdu.
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildiİç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Cudi Dağı'nda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.