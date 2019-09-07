Bulgar mafyasının silahları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ABD’den gelen ve İstanbul’a giriş yapacak olan Singapur bandıralı bir gemide bulunan konteynır da tabanca parçaları bulunduğu istihbaratı üzerine Ambarlı Limanı’na yanaşan gemiye dün operasyon düzenledi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin de desteğiyle gemide arama yapan ekipler, 11 Temmuz günü gelen istihbarat doğrultusunda geminin yük bölümünde bulunan ve içerisine otomobil ve otomobil parçaları yüklenen konteyneri detaylı aramaya aldı. Yapılan detaylı aramada konteyner içerisinde bulunan araç parçalarını tek tek söken ekipler, bir diferansiyel kutusu içerisinde poşete sarılmış tamamlanmış halde 1 tabanca ve 30 tabanca gövdesiyle, 1 uzun namlulu silah gövdesi, 28 sürgü, 28 tabanca yayı, 53 şarjör ve bin 200 adet fişek ile 30 adet uzun namlulu silah mermisi ele geçirdi.



Silah ve silah parçalarının bulunmasının ardından, konteynere el koyup limanda bekleten ekipler, konteyneri almak için limana gelen ve operasyonla ilgili olarak bilgi almaya çalışan Bulgar uyruklu M.Vilasimor’u göz altına aldı. Vilasimor’un verdiği ifade doğrultusunda konteynerin alıcısının ve silahla parçalarının Bulgar S.C. Jhon’a ait olduğunu tespit eden ekipler, operasyonun ardından Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen S.C. Jhon ile birlikte 3 adamını yakalayıp gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen ve bir Bulgar çetesinin lideri olduğu tespit edilen S.C.Jhon, yardımcısı olduğu belirlenen M. Vladimirov ve bir adamıyla birlikte tutuklanıp cezaevine kondu.