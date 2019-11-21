Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Donanması'na ait 42 borda numaralı savaş gemisi 'Verni', saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güc nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne açıldı.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.