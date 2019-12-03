Bulgarca, Edebiyat Fakültesi’nde

16 bin lisans ve 2 bin 500 lisans üstü öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük fakültesi konumundaki İstanbul Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ders müfredatına Bulgarca dili de eklendi. Bu vesileyle düzenlenen ‘Bulgar Dili Ve Edebiyatını Tanıtma Günü’ etkinliğinde konuşan Bulgaristan Eğitim Bakan yardımcısı Denitsa Tsaçeva, tüm öğretim üyeleri ve öğrencilerine kapılarının açık olduğunu belirterek, “Bulgar hükümeti her zaman yanınızda” dedi. Bulgar daha fazla işbirliği yapmak istediklerini belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da “Yakın bir zamanda müstakil bir Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulması için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.