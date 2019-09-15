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15.09.2019 - 09:19 |

Bunu hiç beklemiyordu! Yakalanınca neye uğradığını şaşırdı

FETÖ’nün Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu’ndan sorumlu mahrem abisi olduğu belirlenen öğretmen yakalandı. Polisi görünce hiç konuşmayıp hareket etmeden duran zanlıyı polisler taşıdı.

Bunu hiç beklemiyordu! Yakalanınca neye uğradığını şaşırdı

FETÖ'nün Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüte ait dershanelerde Fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.'nın (36) Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu mahrem abi olduğu belirlendi. Mustafa Şahin A.'nın örgüt yapılanmasında altında çalışan örgüt üyesi ise itirafçı olup, "Mustafa Şahin A. bize 17-25 Aralık kumpasları sonrasında herkes 10 tane sosyal medya hesabı açıp, hükümet aleyhine söylemde bulunsun talimatı verdi" dedi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

BİR HASTALIĞI ÇIKMADI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Mustafa Şahin A.'nın Tokat'ın Zile İlçesine bağlı bir köyde ailesiyle birlikte yaşadığını belirleyen polis harekete geçti. Polisi görünce oturduğu yerden kalkmayan Mustafa Şahin A., hastaneye kaldırıldı. Gerekli muayeneler yapıldıktan sonra rahatsızlığı belirlenemeyen zanlı, taburcu edilip polise teslim edildi. Polis aracına alındığında hiç konuşmayan ve hareket etmeyen zanlı 6 polis tarafından taşınarak hakkında arama kararı bulunan Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Neden hiç konuşmayıp hareket etmediği sorulan zanlı, "Dün neler yaşandı hatırlamıyorum, çocukken hastalık geçirdim. 15 Temmuz gecesi hastalığım nüksetti. Bazen şoka giriyorum" dedi. KPSS soruşturmasından da arandığı belirlenen zanlı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaralı halde yakalandı! İşte ilk sözleriHakkari kırsalında sıcak temas sağladıkları teröristlerden birini yaralı yakalayan komandoların birkaç dakika önce kendilerine kurşun sıkan teröriste gösterdiği şefkat ve uzattığı yardım eli görüntülendi.
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