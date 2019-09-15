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15.09.2019 - 15:02 | | DHA

Bunu o hale getiren sahibi olduğu koç!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan Müzeyyen Eşsiz, sahibi olduğu koçun saldırısına uğradı. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eşsiz, tedaviye alındı.

Bunu o hale getiren sahibi olduğu koç!

Kandıra Çalköy Kışla Mahallesi'nde Müzeyyen Eşsiz, sahibi olduğu koçun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle alnı yarılan Müzeyyen Eşsiz'i kanlar içinde gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Müzeyyen Eşsiz, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

Kocaeli'de can pazarı! Seferber oldularKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1'i kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
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