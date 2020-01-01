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01.01.2020 - 07:50 |

‘Burası ikinci vatanım gibi’

Üniversite sınavına hazırlanan Ayed Muhammed Mousa da daha iyi şartlarda eğitim almak için evinden ve yurdundan ayrıldığını söyledi.

‘Burası ikinci vatanım gibi’

Türkiye’ye geldiğinde Türk edebiyatını ve kültürünü öğrenmeye çalıştığını ifade eden Mousa, şunları söyledi: “Burada güzel insanlarla tanıştım. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz hatta Vali Bey olmak üzere herkes bana destek veriyor, şimdi Türkiye sayesinde okula gidiyorum. Küçüklüğümden beri doktor olmak istiyorum. Bu sene sınavım var ve inşallah kazanırsam Türk milletine hizmet etmeyi düşünüyorum. Türkiye bana o kadar destek verdi ki artık kendimi Türkiye’ye borçlu hissediyorum. Türkiye benim ikinci vatanım gibi. Şu misafirperver güzel insanlar benim ailem gibi oldular.”

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