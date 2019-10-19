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19.10.2019 - 19:05 | | İHA

Burası ne Antalya ne Bodrum! Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

Zonguldak'ta Ekim ayı olmasına rağmen hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için kendini denize attı.

Burası ne Antalya ne Bodrum! Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

 

Zonguldak'ta hava sıcaklarının 20 dereceye yükselmesiyle birlikte hafta sonunu ve denizin sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini denize attı. Vatandaşlar güneşli havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi.

Burası ne Antalya ne Bodrum Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

Öte yandan hava sıcaklarının 1 haftada böyle devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, ''Deniz gerçekten çok güzel. Soğuk değil. Ekim ayındayız ama deniz bir harika. Eğer havalar böyle devam ederse fırsat buldukça denize geleceğiz'' dediler.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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