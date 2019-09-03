MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBurası Şişli! Camlara koştular...
03.09.2019 - 15:47| DHA

Burası Şişli! Camlara koştular...

İstanbul Şişli, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı

Burası Şişli! Camlara koştular...

Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binadan tahliye edilenlere sağlık ekipleri tafafından oksijen verilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Burası Şişli Camlara koştular...

 

Şişli'de yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtadıİstanbul Şişli, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

Batman'daki vahşetin ardından acılı baba konuştu: Barışı beklemediler

Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

Hurda toplamak için çıktığı inşaattan düştü!

Alperen'e çarpan sürücü hakkında karar!

Alperen'e çarpan sürücü hakkında karar!

Burası Şişli! Camlara koştular...

Burası Şişli! Camlara koştular...

Sıradaki Haber