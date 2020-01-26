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26.01.2020 - 10:49 | | İHA

Burası Türkiye! Ocak ayında denize girdiler

Turizm kenti Antalya'da yağmurlu günlerin ardından güneşli bir gün yaşanıyor. Kaş ilçesinde Ocak’ta deniz keyfi yaşandı.

Burası Türkiye! Ocak ayında denize girdiler

Sabahın ilk saatlerinden itibaren pırıl pırıl bir güneşle karşılaşan vatandaşlar sahile geldi. Tüm yurtta soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Kaş’ta güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Burası Türkiye Ocak ayında denize girdiler

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında, ocak ayı olmasına rağmen bazıları denize girdi bazıları da güneşlendi.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, ilçede gelecek hafta için sağanak yağış bekleniyor.

 

 

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