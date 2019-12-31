Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk nereli?

Burcu Özberk, bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına katılacak. Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile başrollerde yer alan Burcu Özberk ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Burcu Özberk popüleriği ise yine Kanal D ekranında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide hayat verdiği Nazlı Yılmaz karakteri ile yakaladı. Peki Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında, Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Bucu Özberk,

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı[2] adlı oyunlarda rol almıştır. TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynamaktadır.

Rol aldığı bazı oyunlar

Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi

Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar