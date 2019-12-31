Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk nereli?
Burcu Özberk bu akşam ekrana gelecek olan Çok Güzel Haraketler Yılbaşı özel programına başrol arkadaşı Çağlar Ertuğrul ile birlikte katılacak. Kanal D ekranında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. Oyuncunun popülerliği yakaladı dizi ve karakter ise Güneşin Kızları dizisinde hayat veridiği Nazlı Yılmaz karakteri ile oldu. İşte Burcu Özberk kimdir?
Burcu Özberk, bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına katılacak. Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile başrollerde yer alan Burcu Özberk ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Burcu Özberk popüleriği ise yine Kanal D ekranında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide hayat verdiği Nazlı Yılmaz karakteri ile yakaladı. Peki Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında?
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında, Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Bucu Özberk,
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı[2] adlı oyunlarda rol almıştır. TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynamaktadır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi
Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi
Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi
Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki
Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey
Macbeth Abla
Kuş Bakışı Kabare
Kırmızı Başlıklı Kız
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