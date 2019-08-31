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31.08.2019 - 19:48| AA

Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur-Yeşilova kara yolu Düğer köyü yakınında, Mehmet Macit idaresindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil, Mevlit Konuk yönetimindeki 15 LD 547 plakalı otomobil ve Şerif Dadak kontrolündeki 01 ADD 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Macit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdurda feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı



Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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