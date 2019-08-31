Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur-Yeşilova kara yolu Düğer köyü yakınında, Mehmet Macit idaresindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil, Mevlit Konuk yönetimindeki 15 LD 547 plakalı otomobil ve Şerif Dadak kontrolündeki 01 ADD 75 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Macit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.