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29.10.2019 - 16:58 | | DHA

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Burdur Ticaret Borsası altındaki kavşakta meydana geldi. Emre Arslan yönetimindeki 34 BYL 836 plakalı otomobille, Mukaddes Ayak'ın kullandığı 15 AJ 778 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Eda Arslan, Münüre Sönmez, Mukaddes Ayak, Ali Bektaş ve Yaşar Bektaş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan durumu ciddi olan Münüre Sönmez, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildiAydın'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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