31.12.2019 - 11:59 | | AA
Bursa-İstanbul seferleri iptal edildi!
Son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
Bursa-İstanbul hattında karşılıklı olarak 07.00-14.25 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan dokuz sefer de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.