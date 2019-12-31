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31.12.2019 - 11:59 | | AA

Bursa-İstanbul seferleri iptal edildi!

Son dakika haberine göre, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) üç seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul seferleri iptal edildi!

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

Bursa-İstanbul hattında karşılıklı olarak 07.00-14.25 saatlerinde  gerçekleştirilmesi planlanan dokuz sefer de aynı gerekçeyle programdan  kaldırılmıştı.

 

 

Yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıttılarMersin'de büfe işleten Osman ve Ayşe Koç çifti, yağmur ve soğuktan etkilenen üç köpeği battaniyeyle ısıtarak mama verdi.
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