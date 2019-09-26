Bursa ve Kocaeli (İzmit) yarın okullar tatil mi?

Bugün İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezüssü Marmara Denizi Silivri açıklarıydı. Deprem birçok ilçede hissedildi. Vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Okullarda ise çocuklar dersi bırakıp okul bahçesinde toplandılar.

Korkulu anların yaşandığı deprem sonrası okullar İstanbul ve Bursa'da tatil edildi. Şimdi öğrenci ve veliler yarın da okulların tatil olup olmadığını sorguluyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve Bursa'da bugün okullar tatil olurken İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında valiliklerden bir açıklama yapılmadı.