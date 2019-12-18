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18.12.2019 - 19:14 | | İHA

Bursa Yıldırım su kesintisi! Su ne zaman gelecek?

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yarından itibaren su kesintisi yapılacak. Yarın başlayacak olan Su kesintisi 16 Ocak'a kadar aralıklarla devam devam edecek. BUSKİ su kesintisiyle ilgili son durumu açıkladı.

Bursa Yıldırım su kesintisi! Su ne zaman gelecek?

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İsabey Mahallesi Aslı Sokak, İnci Sokak ve civarında 19.12.2019 - 16.01.2020 tarihleri arasında 08:00 -18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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