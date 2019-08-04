Bursa'da 15 katlı binada yangın

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir siteye ait 15 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra binayı boşalttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarının siteye girememesi ve sepetli araçların site dışından 15'inci kata ulaşamaması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yangının çıktığı en üst kata hortumla ve sırtlarındaki yangın tüpleriyle çıkarak alevleri kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.