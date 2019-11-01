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01.11.2019 - 12:15 | | DHA

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Bursa- Ankara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kaza, Bursa-Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden henüz plakası öğrenilemeyen TIR'ın tankından yola mazot döküldü. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arçlar birbirine girdi. Toplam 16 birbirine girerken, 6 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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