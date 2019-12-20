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20.12.2019 - 16:54 | | DHA

Bursa'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

Bursa'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi, gözaltına alınırken, 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Gemlik Narkotik Grup Amirliği ile Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gemlik ilçelerindeki eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucu toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. S.İ., Ç.M., H.A., İ.Y. ve İ.U., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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