24.07.2019 - 17:10| DHA
Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...
Bursa’daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.
Karacabey Boğazı Kurşunlu köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu.
Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu.
Fuhuş operasyonunda akıl almaz rezillikBalıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları fuhuş operasyonunda rezilliği gözler önüne serdi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişiler de kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.