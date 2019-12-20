Bursa'da can pazarı! 3'ü çocuk 10 kişi ölümden döndü

Yangın, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Ferah Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı dumanlar sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 10 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Alevler içerisinde çıkartılan vatandaşlar sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni hakkında ekipler inceleme başlattı.