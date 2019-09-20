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20.09.2019 - 15:49 | | DHA

Bursa'da feci kaza! 2'si çocuk 6 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! 2'si çocuk 6 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
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Kaza, Orhangazi ilçesi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Olukdere yönünden gelen Remzi Y. (30) idaresindeki 35 YHY 47 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yaşar A. (41) idaresindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyonet ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Remzi Y. ile aynı araçta bulunan Tuna Y. (32), Gülsüm Y. (30), Remziye Y. (69) ile 1 yaşındaki Muhammed Fevzi Y. ve 5 yaşındaki Medine Y. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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