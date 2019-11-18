MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı
18.11.2019 - 09:53 | | İHA

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine gelen A.G. idaresindeki 16 JGF 29 216 plakalı araç, M.K. idaresindeki 26 DM 418 araç ile Harmancık ilçesi Saçaklı Mahallesi Meyran mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 JGF 29 plakalı araçta bulunan sürücü A.G., eşi E.G. ile 26 DM 418 plakalı araçta bulunan sürücü M.K. ve yolcu olarak bulunan A.Y., H.H.Y. ve H.Y. yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

    Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    Yine ortaya çıktılar! İstanbul'un göbeğinde rezalet...

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    DSİ işçi alımı kura çekilişi ne zaman? Kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Günlük burç yorumları - YENGEÇ BURCU | Yengeç Burcunun yönetici gezegeni, elementi ve diğer özellikleri

    Sıradaki Haber