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11.11.2019 - 05:18 | | AA

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

 

Gökdere mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 GGY 39 ve 16 V 8521 plakalı otomobiller çarpıştı.

Bursada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki refüje çıkan 16 V 8521 plakalı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bursada iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
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