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20.12.2019 - 04:34 | | DHA

Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, mağaralarda kaçak kazı yaparak define aradıkları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak kazı yapan 15 kişi gözaltına alındı

 

İznik, Mahmudiye Köyünde 35 metre derinlikteki bir mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgeyi ablukaya alan ekiplerin yaptığı incelemede define bulmak için kaçak kazı yapan 15 kişi kimlikleriyle birlikte tespit edildi. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 defineci yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilecek.

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