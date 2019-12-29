Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor

Boyalıca Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun (46), gündüz saatlerinde tarlaya gitmek için evinden ayrıldı.

Uzun'un akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İznik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Uzun'u bulmak için çalışma başlattı.