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10.11.2019 - 05:16 | | AA

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, başka bir otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, alkollü olduğu gerekçesiyle alkolmetreyi üflemek istemedi.

Bursa'da kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Ruhen K'nin idaresindeki 16 CJH 86 plakalı otomobil, Mudanya Yolu Caddesi Acemler Kavşağı'nda, aynı istikamette gitmekte olan Celalettin P'nin yönetimindeki 10 V 2145 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Celalettin P'nin kullandığı araç yol kenarında bulunan bir mağazaya girdi. Ruhen K'nin idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki sürücüyü de ayakta tedavi etti.

Bursada kaza yapan sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi

Trafik polisleri, Ruhen K'ye alkolmetreyi üfletmek istedi ancak sürücü alkollü olduğunu kaydederek, cihazı üflemeyi reddetti.

İki aracın kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

 

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