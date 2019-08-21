Bursa'da peş peşe 3 deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün 5’er dakika arayla merkez üssü Bursa’nın Karacabey ilçesi olan hafif depremler meydana geldi. Karacabey-Kurşunlu’da saat 11.12 , 11.17 ve 11.23’te depremler meydana geldi. İlk deprem yerin 3.1 kilometre altında ve 3 şiddetinde, ikincisi yerin 5.8 kilometre derinliğinde ve 2.4 şiddetinde ve 11.23’te olan ise yerin 4.4 kilometre derinliğinde ve 2,8 şiddetinde olarak kaydedildi.
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı!Kadıköy'de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yol kesip çöp konteynerlerini devirerek protesto edenlere tepki gösteren bir vatandaşı bıçakla ağır yaralayan şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında yakalandı.