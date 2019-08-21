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21.08.2019 - 12:08| İHA

Bursa'da peş peşe 3 deprem!

Bursa 10 dakika içinde arka arkaya 3 kez sallandı. Depremin merkez üssü Karacabey olarak açıklandı.

Bursa'da peş peşe 3 deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün 5’er dakika arayla merkez üssü Bursa’nın Karacabey ilçesi olan hafif depremler meydana geldi. Karacabey-Kurşunlu’da saat 11.12 , 11.17 ve 11.23’te depremler meydana geldi. İlk deprem yerin 3.1 kilometre altında ve 3 şiddetinde, ikincisi yerin 5.8 kilometre derinliğinde ve 2.4 şiddetinde ve 11.23’te olan ise yerin 4.4 kilometre derinliğinde ve 2,8 şiddetinde olarak kaydedildi.

 

Bursada peş peşe 3 deprem

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