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27.11.2019 - 09:36 | | DHA

Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı

Bursa'da silahlı terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da PKK'ya büyük darbe: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yenişehir, İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, eş zamanlı yapılan baskınlarda PYD/YPG'nin Suriye’deki faaliyetlerinde yer alan 2 şüpheli ile PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gençlerin selfie çekmek uğruna...Tarihi Galata Kulesi’ne doğru selfie çekmek için basamaklı merdivenlerin üzerine çıkan 2 genç dengesini kaybedip düştü. Gençlerin düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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