Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarÄ±nÄ± denetledi

Bursa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, H.E. ile eÅŸi H.E.'nin, NilÃ¼fer ve Osmangazi ilÃ§elerinde bulunan masaj salonlarÄ±nda, yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlara fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Masaj salonlarÄ±nÄ± bir sÃ¼re takibe alan ekipler, operasyon iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Polisler, 2 mesaj salonunaÂ eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. OperasyonlardaÂ H.E. ve eÅŸi H.E. ileÂ 3 yabancÄ± uyruklu kadÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. H.E. ile eÅŸi H.E., sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â YabancÄ± uyruklu 3 kadÄ±n daÂ Ä°l GÃ¶Ã§Â Ä°daresi'nce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mÃ¼hÃ¼rlendi.Â