22.12.2019 - 13:19 | | DHA
Bursa'da polis ekipleri masaj salonlarÄ±nÄ± denetledi
Bursa'da, masaj salonlarÄ±nda yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlara fuhuÅŸ yaptÄ±ran H.E. (41) ileÂ eÅŸi H.E. (37), polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri sonrasÄ± adliyeye sevk edilen Ã§ift, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. YabancÄ± uyruklu 3 kadÄ±n ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.Â Â
Bursa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, H.E. ile eÅŸi H.E.'nin, NilÃ¼fer ve Osmangazi ilÃ§elerinde bulunan masaj salonlarÄ±nda, yabancÄ± uyruklu kadÄ±nlara fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Masaj salonlarÄ±nÄ± bir sÃ¼re takibe alan ekipler, operasyon iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.
Polisler, 2 mesaj salonunaÂ eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. OperasyonlardaÂ H.E. ve eÅŸi H.E. ileÂ 3 yabancÄ± uyruklu kadÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. H.E. ile eÅŸi H.E., sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â YabancÄ± uyruklu 3 kadÄ±n daÂ Ä°l GÃ¶Ã§Â Ä°daresi'nce sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Kentteki 4 ev ise fuhuÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mÃ¼hÃ¼rlendi.Â
Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taÅŸÄ±dÄ±Çorumâ€™da, kamyonun kasasÄ±na yüklü ahÅŸap prefabrik evin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± görenler, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, baÅŸrolünü Kemal Sunal'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'Gülen Adam' filmindeki ev taÅŸÄ±ma sahnesini akÄ±llara getirdi.