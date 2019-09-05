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05.09.2019 - 13:29

Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, ekipler söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih bölgesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İşyerindeki yangın kısa sürede büyüdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanısıra AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın


Kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sürüyor.


Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa’da tekstil fabrikasında büyük yangın

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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